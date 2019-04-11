В деле Савченко и Рубана продолжается смена судей. Новости

После того, как Киевский апелляционный суд удовлетворил самоотвод судей по делу в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, дело передали в Дарницкий районный суд г. Киева.

В среду, 10 апреля, один из членов коллегии Дарницкого районного суда заявил о самоотводе. В отличие от адвокатов подсудимых, прокуроры это не поддержали. Суд вынес решение о самоотводе этого судьи. После этого автоматизированная система выбрала третьего судью. Затем адвокаты в который раз огласили отвод судейской коллегии.

«Основные причины о заявлении отвода – это нарушение принципа вероятности, определенного статьей 35 Уголовно-процессуального кодекса Украины при выборе судей для осуществления правосудия по данному уголовному производству. В законе четко определено, что выбор судей осуществляется по четкому принципу вероятности – то есть должен быть выбор между как минимум двумя судьями. В данном случае я считаю, что произошло не определение, а назначение судьи», – заявил адвокат Владимира Рубана Валентин Рыбин.

Прокурор полностью отрицал нарушения, на которые ссылался адвокат. Однако после двухчасового нахождения в совещательной комнате суд вынес решение частично удовлетворить ходатайство адвокатов. Полное решение суда огласят сегодня, 11 апреля.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины предотвратила теракт в центре Киева, в организации которого обвиняют народного депутата Украины Надежду Савченко и главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Отмечалось, что при терактах планировалось использовать оружие, завезенное из «ДНР». Следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР», а также то, что Савченко и Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины.

Надежду Савченко задержали 22 марта 2018 года в Верховной Раде, после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Савченко было предъявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: сговор с целью насильственного захвата власти; содействие террористической организации; незаконное обращение с оружием; теракт; покушение на жизнь государственных деятелей. Рубану инкриминируется подозрение в подготовке террористического акта и незаконное обращение с оружием.

Первоначально дело рассматривалось в суде Киева, но в январе 2019 года его передали в Славянск (Донецкая обл.), затем опять вернули в Киев.

Кроме того, сообщалось, что в рамках выборов-2019 Надежда Савченко подала в Центральную избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатом на пост президента, однако ЦИК ей отказала.

В «ЛНР» заявили, что готовы рассмотреть вопрос предоставления «политического» убежища Надежде Савченко. А «ДНР» включила Владимира Рубана в списки на обмен пленными.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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