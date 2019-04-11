Переселенцы назвали свои главные проблемы (Инфографика). Новости

В конце 2018 года 37% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) считают отсутствие собственного жилья своей главной проблемой. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в апреле 2019 года.

Согласно опросу, чаще эту проблему называли трудоустроенные переселенцы в возрасте 18-59 лет и те, кто проживает в крупных городах. «Нехватка денег – был вторым по частоте упоминания проблемным вопросом, который называли 19% ВПЛ, и чаще – лица от 60 лет и те, кто имеют лиц с инвалидностью в своих домохозяйствах», – говорится в отчете.

На третьем месте проблем переселенцев – оплата коммунальных услуг. Эту проблему отметили 11% ВПЛ. На четвертом и пятом месте остаются проблемы отсутствия возможности вернуться домой и условия проживания – по 5% соответственно.

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года уровень занятости переселенцев из Донбасса остался неизменным в течение года и составил 44%, из которых самозанятых всего 2%. При этом более 51% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании».

*Методология 12-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2403 домохозяйств ВПЛ, из которых около 42% были опрошены в ходе предыдущего раунда. Еще 4044 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с октября по декабрь 2018 года, из них 774 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3962 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1286 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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