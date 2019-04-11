Сводка из зоны ООС за 10 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции украинских войск:

из минометов калибром 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Опытного;

из минометов калибром 82 мм и автоматических станковых гранатометов – в районе Песок;

из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Павлополя;

из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов – вблизи Каменки;

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Широкино;

из стрелкового оружия – в районе Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции украинских войск:

из минометов калибром 120 мм и вооружения боевых машин пехоты – вблизи Новозвановки;

из стрелкового оружия – у Станицы Луганской в ​​пределах участка разведения.

Во время обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток противник обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в районе населенного пункта Водяное. Во время обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 11 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 116 единиц. Под огнем оказались поселок шахты "Трудовская" на западе Донецка, село Спартак к северу от Донецка; село Васильевка к северу от Ясиноватой; горловские поселки Доломитное и Зайцево; села Сосновское и Саханка. При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), Калиново и села Калиново-Борщеватое. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и ручных противотанковых гранатометов РПГ».