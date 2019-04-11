В центре Мариуполя женщина-водитель насмерть сбила пешехода (Фото). Новости

В Мариуполе произошло смертельное ДТП. По горячим следам патрульные задержали водителя автомобиля, который сегодня, 11 апреля, ночью сбил пешехода на переходе. Об этом сообщает пресс-центр Патрульной полиции Донецкой области.

В 3:40 экипаж патрульной полиции на пр. Мира в Мариуполе заметил мужчину, который лежал посреди проезжей части. Мужчина был еще в сознании. Поза, в которой лежал мужчина, свидетельствовала о том, что его сбил автомобиль. Сам пострадавший находился в шоковом состоянии, ничего сообщить не смог и, к сожалению, умер до приезда «скорой».

Полицейские обследовали место происшествия и неподалеку нашли оторванный номерной знак. Проверив информацию по базам, патрульные приехали к владельцу автомобиля «Mitsubishi». Хозяйка авто сообщила, что сейчас на машине ездит ее дочь. Вместе с родителями патрульные приехали к месту жительства вероятной виновницы. Женщина объяснила, что ночью «наехала на бордюр и еще что-то», после чего оставила машину в придомовой зоне и пошла домой.

Вероятную 36-летнюю виновницу смертельного ДТП задержали и передали следователям для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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