21-й век на дворе, а они талончики воскресили: В Луганске жалуются на детскую поликлинику . Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске местные жители жалуются на работу детской поликлиники. Об этом они пишут в соцсетях.

Жительница Луганска Виктория рассказывает о поликлинике детской многопрофильной больницы № 3, где нужно рано утром занимать очередь, чтобы получить талончик на прием к врачу. «Мало того, что нужно чуть ли не с 5 утра занимать очередь на талончики, так они еще и не те дают. Сегодня встала в 6 утра. Разбудила ребенка (3 мес.). Пошли в поликлинику к неврологу. Простояли в очереди полчаса, чтобы нам дали не тот талончик. Попросила к неврологу. Мне дали. Вышла на улицу, смотрю – написано: "кабинет-лаборатория 3" (на кровь). Возвращаюсь ровно через 2 минуты, говорю: "вы мне не то дали". На меня глянули, типа – что мне от них нужно. И сказали, что к неврологу больше нет талончиков», – рассказывает женщина.

Луганчане поддерживают ее, отмечая плохую организацию работы поликлиники:

Юсиф: «Когда я с детьми подхожу к этой поликлинике, каждый из детей говорит, что ненавидит это место. Стоять по несколько часов в очереди. Терапевт смотрит ребенка полминуты, диагноз готов. Лечение назначает на скорую руку. Зато кардиолог, как специально, так все ме-е-едленно делает, что можно уснуть у нее в кабинете. Ничего, что куча людей за дверью. И обязательно даст направление в ту клинику, "какую нужно", на УЗИ сердца»;

Виктория: «Работа поликлиники организована ужасно!»;

Андрей: «Ну тут, как в магазине за дефицитом, нужно проверять, не отходя от кассы...».

Также люди пишут о том, что в 21-м веке очередь должна быть электронной:

Ирина: «А талончики, и правда, бесят – 21-й век на дворе, а они талончики воскресили»;

Артем: «Из картона аккуратно порезано! Век нанотехнологий»;

Юра: «Так может электронные очереди делать, а не заниматься наскальной письменностью?»;

Ксюша: «Мы с ребенком в 2014 году были в г. Гагарин в РФ, так там тоже в поликлиниках такое. Народ, мы в девяностых застряли».

Одна из жительниц Луганска выступила в защиту медработников. «А вы не думали, что у врача есть определенная нагрузка, и на свою нагрузку он принимает определенное количество человек? А у нас народ, которому все должны, и если врач откажет в приеме с мотивацией "на сегодня приём окончен", сразу же побегут жаловаться», – пишет Виктория.

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