На Донетчине от взрывоопасных предметов пострадали 13 человек. Новости

В этом году на Донетчине от взрывоопасных предметов пострадали 13 человек. Об этом сообщил начальник части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Константин Апальков.

«В этом году на территории Донецкой области зарегистрировано 12 случаев подрыва людей на разных взрывоопасных предметах, из них – трое погибших и десять раненых», – сказал он.

«Наши работники привлекаются к работе как на мирной территории, так и в "серой зоне". В "серой зоне" работают в основном для обеспечения проведения аварийно-восстановительных работ на системах жизнеобеспечения населения – это водоснабжение, газоснабжение, линии электропередач», – отметил Апальков.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва, который произошел 9 апреля при разминировании территории вблизи водовода насосной станции на Донетчине, погиб сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще двое работников ГСЧС получили ранения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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