Экс-посол США в Украине прокомментировал санкции в отношении РФ. Новости

Европейские санкции в отношении России за ее агрессивную политику во многом зависят от позиции Германии. Об этом заявил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Атлантического Совета Джон Хербст.

«Я не говорил 5 лет назад, что будут санкции. Я проводил работу в этом направлении», – сказал он.

По его мнению, санкции в отношении России необходимо продлевать. «Поскольку руководство в Германии понимает важность санкций, они остаются. Мы пока не знаем, кто будет после Меркель, есть госпожа Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее взгляды схожи с Меркель, но мы не уверены, что она займет ее пост», – отмечает Хербст.

«Пока Кремль ведет агрессивную внешнюю политику, санкции остаются», – добавил эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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