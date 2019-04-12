Экс-посол США в Украине прокомментировал санкции в отношении РФ. Новости

Европейские санкции в отношении России за ее агрессивную политику во многом зависят от позиции Германии. Об этом заявил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Атлантического Совета Джон Хербст.
«Я не говорил 5 лет назад, что будут санкции. Я проводил работу в этом направлении», – сказал он.
По его мнению, санкции в отношении России необходимо продлевать. «Поскольку руководство в Германии понимает важность санкций, они остаются. Мы пока не знаем, кто будет после Меркель, есть госпожа Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее взгляды схожи с Меркель, но мы не уверены, что она займет ее пост», – отмечает Хербст.
«Пока Кремль ведет агрессивную внешнюю политику, санкции остаются», – добавил эксперт.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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