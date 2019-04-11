ФК «Шахтер» – ФК «Заря»: Превью матча. Новости

В 24-м туре Премьер-лиги ФК «Шахтер» в Харькове встретится с «Зарей». Поединок состоится на ОСК «Металлист» 13 апреля, начало в 17:00, сообщает пресс-служба «горняков».

«Шахтер» проведет 20-й домашний матч чемпионата с «Зарей». Статистика на своем поле следующая: 15 побед, 1 ничья и 3 поражения; 44-13. Всего 4 точных удара отделяют «горняков» от первой сотни мячей луганчанам в истории чемпионатов Украины.

«Шахтер» обязательно забивал «черно-белым» в 13 предыдущих играх чемпионата.

«Оранжево-черные» не пропускают 6 туров подряд, одержав победы с общей разницей мячей 13-0.

С момента предыдущего поединка не прошло и месяца: команды встречались 16 марта в Запорожье, где решающим оказался гол Жуниора Мораеса на 25-й минуте.

Лучшие бомбардиры «горняков» в истории противостояний с «Зарей» в Премьер-лиге – Факундо Феррейра и Луис Адриано (по 7 голов).

«Заря» чаще других в УПЛ ведет верховые единоборства (51 за 90 минут). У «Шахтера» – 23.

«Заря» – единственный оппонент, с которым «горняки» потенциально могут встретиться трижды до конца сезона, если обе команды пройдут в финал Кубка.