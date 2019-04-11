Машина перевернулась и въехала во двор частного дома: На Донетчине произошло жуткое ДТП (Фото). Новости

В Покровском районе Донецкой области сегодня, 11 апреля произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что сегодня в 3 часа утра правоохранителям поступило сообщение от работников Мирноградской городской больницы о том, что к ним за помощью обратились три человека, которые попали в ДТП.

«Во время общения с пострадавшими, правоохранителям удалось установить, что все они жители с. Новоэкономическое и поздно ночью они возвращались домой и в с. Малиновка попали в ДТП. Как оказалось, автомобилем "Maple" управлял 19-летний водитель, который не справился с управлением, в результате чего машина выехала на обочину, перевернулась и въехала во двор частного домовладения, расположенного по улице Центральной», – рассказали в полиции.

Кроме водителя в автомобиле находилась 17-летняя девушка и 18-летний парень. Все они получили травмы различной степени тяжести.

Фото: пресс-служба Покровского отдела полиции

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.