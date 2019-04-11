Ноэль Калхун посетила КПВВ «Гнутово» (Фото). Новости

Заместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калхун сегодня, 11 апреля, посетила КПВВ «Гнутово» в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Целью визита на Донбасс стало изучение ситуации и объединение усилий по соблюдению прав гражданского населения. Также Калхун ознакомилась с условиями пересечения линии разграничения в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров. Она отметила положительные изменения в инфраструктуре КПВВ: улучшение условий для пересечения линии разграничения гражданским населением. В частности, улучшение условий прохождения паспортного контроля в оборудованных для пребывания там как в жаркую, так и в холодную погоду накопителях и отсутствие на КПВВ очередей.

Также Ноэль Калхун ознакомилась с особенностями службы пограничников на контрольном пункте, их задачами по поддержанию безопасности, противодействия перемещению из временно неподконтрольных украинским властям территорий оружия, боеприпасов, средств террора, обнаружению при пересечении линии разграничения участников незаконных вооруженных формирований.

Во время визита представитель ООН изучила комплекс принятых мер по предотвращению потенциальной опасности для личного состава и путешествующих людей в случае активизации НВФ.