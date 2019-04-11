Отключение отменяется: Шахта Южнодонбасская-1 заключила договор с поставщиком электроэнергии. Новости

Отключение шахты Южнодонбасской-1 отменяется – вчера вечером, 10 апреля, ООО «ЭК "Укрэнергоуголь"» проинформировал оператора системы распределения (ОСР) ДТЭК ПЭС-Энергоуголь о том, что Шахтоуправление Южнодонбасское-1 заключило с ним договор на поставку электроэнергии. В рамках действующих правил рынка энергоснабжение шахты будет продолжено. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба ДТЭК.

Угроза отключения шахты была вызвана тем, что поставщик последней надежды (ППН) ГП «Укринтерэнерго» проинформировал ОСР о прекращении энергоснабжения шахты «Южнодонбасская №1» с 11 апреля в связи с окончанием срока действия договора.

В пресс-службе напомнили, что в новых условиях рынка ОСР обязан немедленно выполнить требование и прекратить электроснабжение клиенту, получив от поставщика заявку на отключение потребителя. Это является такой же функцией ОСР, как и распределение электроэнергии сетями, эксплуатация и ремонт сетей, подстанций, линий электропередач. Невыполнение ОСР заявки на отключение и продолжение электроснабжения вопреки требованию поставщика – прямое нарушение Закона «О рынке электрической энергии» и Правил пользования розничного рынка электроэнергии.

«Такой подход руководства шахты Южнодонбасская-1 – показательный пример, на который следует ориентироваться всем компаниям, попавшим в аналогичную ситуацию», – добавили в пресс-службе.