Прописка, жилье и ментальность: Общественница призвала переселенцев объединиться. Новости

В Украине переселенцы из Донбасса, которые не имеют прописки на подконтрольной украинским властям территории, ощущают себя неполноценными гражданами своей страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 апреля, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила руководитель общественной организации ОО «Мой дом.UA» («Мій дім.UA») Юлия Дрюк-Ильяшенко.

«Переселенцы лишены права голоса на местных выборах, есть проблемы с пенсиями, есть и много других проблем – это устроить ребенка в детский сад, в школу. Проблем очень много, и все они связаны именно с пропиской. Если у внутренне перемещенных лиц появится возможность приобрести свой дом, получить в нем прописку, они решат все свои проблемы, которые возникают именно из-за этого – отсутствия прописки», – сказала она.

«Мы занимаемся вопросами жилья для ВПЛ и сейчас пытаемся взять более широкий круг проблем с отсутствием жилья для других людей Украины, потому что у нас и молодые семьи не имеют возможности приобрести жилье, потому что не существует нормальных программ, нет ипотеки с адекватным процентом», – продолжила Дрюк-Ильяшенко.

По ее словам, сейчас государство должно сделать самое главное – дать возможность переселенцам приобрести свое жилье, в котором они смогут прописаться и почувствовать себя полноценными гражданами. «Есть механизм у государства, есть государственные программы, но, к сожалению, именно отсутствие полноценного финансирования этих программ не дает возможность людям воспользоваться ними нормально и полноценно. Мы видим решение в другом пути – люди должны объединиться для решения собственных вопросов», – считает общественница.

«Менять свое отношение к ситуации, потому что мы много чего ждем от государства, но где-то на ментальном уровне мы, возможно, еще сами не изменились к лучшему», – резюмировала она.