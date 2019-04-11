На Луганщине задержали чиновника ГФС при получении взятки. Новости

Следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Краматорске, задержали начальника Станично-Луганского управления Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области во время получения неправомерной выгоды в размере 7 тыс. грн. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба ГБР.

«По предварительной информации, руководитель территориального органа ГФС требовал деньги от заместителя директора общества, среди видов деятельности которого является поддержка горно-добывающей промышленности и добыча угля. После получения неправомерной выгоды налоговик обещал удовлетворить заявление предприятия и зарегистрировать его как юридическое лицо – плательщика налога на добавленную стоимость. Заметим, что в соответствии с налоговым законодательством, контролирующий орган обязан безвозмездно в течение трех рабочих дней после поступления регистрационного заявления, внести в реестр плательщиков налога запись о регистрации такого лица как плательщика НДС», – сообщили в пресс-службе.

Чиновника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержание происходило при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Луганской области и Главного управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Военная прокуратура Луганского гарнизона.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством (ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, чиновнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.