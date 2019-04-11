В Луганской области создадут новые учебно-практические центры в учреждениях профобразования. Новости

На 2019 год государство выделило 50 млн грн на модернизацию учреждений профобразования. За эти средства на базе 45 из них создадут учебно-практические центры (УПЦ), где учащиеся будут работать с современной техникой и материалами. Соответствующее субвенцию на места распределены на заседании правительства, сообщает сегодня, 11 апреля, пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Один из них будет создан в Государственном учебном заведении «Северодонецкое высшее профессиональное училище» по профессиям: «Слесарь-ремонтник, слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, слесарь по ремонту колесных транспортных средств, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования».

Всего в этом году НПЦ создавать по шести профессиям.

В этот перечень вошли профессии, по которым в прошлом году уже начали открывать центры. Например, сейчас действует девять НПЦ для специалистов по механической обработке металла, 15 – по направлению электротехнических технологий и один – по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Также создавать центры по другим востребованным на рынке труда профессиям – это станочник деревообрабатывающих станков и слесарь по ремонту дорожно-строительных машин.

Следует отметить, что за 2016-2018 годы государство направило на эти цели 200 млн грн, за которые было открыто 100 центров по наиболее востребованным на рынке труда профессиям.