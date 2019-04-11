На Луганщине в 2019 году «доступные лекарства» получили почти 40 тысяч человек (Инфографика). Новости

В Луганской области в 2019 году в рамках программы «Доступные лекарства» медпрепараты получили почти 40 тыс. человек. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Луганской облгосадминистрации.

Департаментом были опубликованы результаты реализации правительственной программы «Доступные лекарства» за период с 01.01.2019 г. по 31.03. 2019 г. в Луганской области. Согласно данным, в программе задействовано 163 аптечных учреждения, лекарственные средства получили 39 тыс. 633 человека. Средняя стоимость рецепта составила 75,33 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине программа «Доступные лекарства» будет расширена.

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