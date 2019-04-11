Для решения проблем переселенцев местные власти сделали больше, – мнение. Новости

Для решения проблем переселенцев местные власти сделали больше, чем на общегосударственном уровне. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 апреля, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил представитель общественной организации «Донбасс-SOS» Артем Фоменко.

«Пятый год подряд занимаемся вопросом ВПЛ. У нас работает "горячая линия", у нас богатая статистика об обращениях о получении жилья, как временного, так и на постоянной основе. Очень часто мы слышим, что люди вынужденно возвращаются на оккупированные территории, потому что нет возможности закрепиться, нет возможности остаться в арендованном жилье или у друзей-знакомых», – сказал он.

«Этот вопрос действительно актуален. На мой взгляд, он идет на втором месте после работы. Работа на первом месте, потому что это заработная плата, чтобы иметь возможность обеспечивать свою жизнедеятельность и базовые потребности», – продолжил Фоменко.

По его мнению, вопрос приобретения собственного жилья среди переселенцев занимает второе место после трудоустройства и доходов от работы.

«Государство сделало определенные и существенные шаги. Из своей практики хочу отметить, что именно местные органы самоуправления сделали немного больше, и немного больше раскрыли вопрос проблем ВПЛ, в частности, в вопросе обеспечения их жильем», – отмечает эксперт.

«Другой вопрос – это практическая реализация этих жилищных программ», – добавил общественник.

Представитель «Донбасс-SOS» подчеркнул, что главной проблемой остается финансирование государственных программ по обеспечению жильем переселенцев.

Как сообщалось ранее, согласно опросу, в конце 2018 года отсутствие собственного жилья переселенцы считают своей главной проблемой.

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