У Зеленского сделали новое предложение по дебатам. Новости

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского предлагает его оппоненту Петру Порошено провести дебаты в формате телемоста. Об этом заявил глава штаба Зеленского Иван Баканов в эфире телеканала «Прямой».
По его словам, кандидаты в президенты могут оказаться в день дебатов в разных местах, но есть выход, как устроить дискуссию.
«Мы идем на встречу. И если действительно все хотят с нами подебатировать, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии на "Общественном", а мы будем на НСК "Олимпийский", пожалуйста, можно совместить картинки и подебатировать друг с другом в прямом эфире», – сказал Баканов.
Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля. В ответ на это Зеленский заявил, что примет участие в дебатах с действующим президентом Украины 19 апреля.
Читайте также:
- В ЦИК не видят смысла менять правила проведения дебатов
- Закон и правила: В ЦИК разъяснили порядок проведения дебатов
- Дата, место, время: Порошенко и Зеленский не могут договориться о дебатах (Видео)
- С чем связана «чехарда» с датой проведения дебатов: Мнение эксперта
- Зеленский назвал дату дебатов с Порошенко
- Избиратели недостаточно осведомлены о программах кандидатов в президенты, – опрос
- Мир на Донбассе: Чего еще ждут украинцы от дебатов кандидатов в президенты
- Я усвоил урок: Порошенко сделал выводы по результатам первого тура голосования
- Зеленский готов на переговоры с Путиным
- Курс в НАТО: Зеленский намерен достучаться до каждого жителя на востоке Украины
- Зеленский назвал две глобальные проблемы Украины (Видео)
- Даю 24 часа: Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадион (Видео)
- Дебаты – это не шоу: Порошенко ответил Зеленскому (Видео)
- Дебаты кандидатов в президенты Украины: Названа стоимость
- Порошенко и Зеленский заказали НСК «Олимпийский» для дебатов
Комментарии