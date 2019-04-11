У Зеленского сделали новое предложение по дебатам. Новости

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского предлагает его оппоненту Петру Порошено провести дебаты в формате телемоста. Об этом заявил глава штаба Зеленского Иван Баканов в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, кандидаты в президенты могут оказаться в день дебатов в разных местах, но есть выход, как устроить дискуссию.

«Мы идем на встречу. И если действительно все хотят с нами подебатировать, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии на "Общественном", а мы будем на НСК "Олимпийский", пожалуйста, можно совместить картинки и подебатировать друг с другом в прямом эфире», – сказал Баканов.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля. В ответ на это Зеленский заявил, что примет участие в дебатах с действующим президентом Украины 19 апреля.

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