Грозит до 5 лет лишения свободы: В «ДНР» задержали мужчин, которые не смогли угнать авто. Новости

В неподконтрольном украинским властям Зугрэсе (Донецкая обл.) двое мужчин пытались угнать автомобиль. Они оба задержаны «полицейскими». Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как утверждают в «МВД», трое мужчин распивали спиртные напитки в квартире потерпевшего в городе Зугрэс. Спустя некоторое время у подвыпивших гостей возник умысел завладеть транспортным средством хозяина жилища. Они похитили ключи от автомобиля Daewoo Sens, припаркованного во дворе многоэтажки, однако уехать на нем так и не смогли, так как в машине закончился бензин. После неудачной попытки фигуранты оставили ключи в замке зажигания и скрылись.

В «ДНР» заявляют, что в отношении жителей Зугрэса, 1977 и 1987 годов рождения, «возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет». «Уголовное дело» возбуждено за «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), которое не было доведено до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам».

«Помимо этого, у правоохранителей есть все основания полагать, что подельники причастны еще к ряду преступлений. Ведется следствие», – уверяют в «республике».

Читайте также: