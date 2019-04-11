Смертельное ДТП в Мариуполе: Полиция открыла уголовное производство. Новости

По факту гибели пешехода в ДТП в Мариуполе (Донецкая обл.) начато уголовное производство. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Ночью на проезжей части в центре города был обнаружен травмированный мужчина, который скончался до приезда «скорой».

«Сегодня, 11 апреля, в 4 утра на линию 102 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пр. Мира в Мариуполе. Мужчину с телесными повреждениями, характерными для ДТП, обнаружили на дороге патрульные полицейские. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, человек умер», – рассказали в пресс-службе.

На поиски подозреваемого в смертельном ДТП, который бросил пострадавшего умирать, были ориентированы наряды полиции и сотрудников Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«На месте работали следователи областного главка и патрульные полицейские, которые нашли неподалеку оторванный номерной знак. По нему был установлен владелец автомобиля, а вскоре – и водитель, который непосредственно управлял автомобилем. За рулем автомобиля находилась 34-летняя мариупольчанка. Сейчас она дает показания в полиции. Полицейские выясняют причину и обстоятельства ДТП. Личность пострадавшего устанавливается», – отметили в пресс-службе.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.