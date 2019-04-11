Лоялен к Кремлю: Украинский полицейский шпионил для России. Новости

За шпионаж в пользу России задержан гражданин Украины – работник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 апреля, в ходе брифинга в Киеве заявил представитель контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Настюк.

«Украинский полицейский был завербован в городе Белгород Российской Федерации кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ на основе лояльного отношения к политике Кремля. Нами также установлено, что этот военный разведчик неоднократно пребывал на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в оперативных группах ГУ ГШ ВС РФ в оперативных группах», – сказал он.

По его словам, российский вербовщик украинского полицейского активно создавал агентурную сеть шпионов среди граждан Украины.

«Украинский полицейский использовал свое служебное положение для сбора и передачи российской стороне информации с ограниченным доступом, которая находилась в МВД и Национальной полиции Украины, а также относительно дислокации и мобилизационной готовности военных формирований и подразделений силовых структур в Харьковской области, в том числе о тех, кто был задействован в АТО, а потом – в ООС», – отметил Настюк.

Представитель контрразведки сообщил, что во время проведения санкционированного обыска по месту жительства полицейского правоохранители обнаружили и изъяли доказательства о его противоправной деятельности и связи с офицером российской военной разведки, среди которых магнитные носители информации с грифом ограничения доступа, а также персональный компьютер, на котором обрабатывались, хранились и передавались полученные разведывательные сведения.

«Речь идет об информации с грифом "Секретно" и "Для служебного пользования" относительно сил, которые привлекаются к выполнению заданий по территориальной обороне, комплектовании сил службы правопорядка и безопасности мобилизационными ресурсами, мобилизационных планах о спецформировании Нацполиции и другие», – проинформировал представитель контрразведки СБУ.

Он добавил, что об идейной основе противоправной деятельности полицейского свидетельствует значительное количество выявленных материалов антиукраинского содержания, пропаганды «Новороссии», «Харьковской народной республики» и идей «русского мира». Задержанный также собирал информацию о патриотически настроенных гражданах Украины в Харькове и области.

Сейчас задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.