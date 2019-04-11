Смертельный пожар на Донетчине: Полиция открыла уголовное производство. Новости

Правоохранители открыли уголовное производство по факту смертельного пожара в с. Торское (Лиманский р-н, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«Полиция и ГСЧС проводят проверку по факту возгорания дома и смерти 61 летнего жителя поселка Торское Лиманского района. В полицию поступило сообщение от диспетчера пожарной части о том, что в частном доме произошел пожар. В процессе его тушения сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили тело хозяина жилья», – рассказали в полиции.

По предварительным данным возгорание произошло из-за неосторожного обращения с твердотопливной печью.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».