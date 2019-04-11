У Порошенко считают, что Зеленский не хочет идти на дебаты 14 апреля. Новости

После сегодняшнего предложения штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского по дебатам, в команде его оппонента Петра Порошенко сделали вывод, что Зеленский не хочет идти на встречу 14 апреля на «Олимпийском». Об этом заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, пишет «Сегодня».

«К сожалению, сегодня (в четверг, – ред.) мы услышали от команды Владимира Александровича, (Зеленского, – ред.) что он не готов, не хочет принимать участие в этих дебатах (на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14) и, к сожалению, мы не понимаем, какого кота в мешке прячут», – сказал он.

В то же время Герасимов отметил, что на дебатах между кандидатами будет много тем для обсуждения, поэтому Порошенко готов к дебатам даже в промежуточные даты.

«14 апреля в 14:14 мы ждем Владимира Зеленского на дебатах на НСК "Олимпийский". Что касается 19-го, то подтверждаю еще раз – Петр Порошенко обязательно будет в студии "Общественного"», – подчеркнул представитель президентской команды.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля. В ответ на это Зеленский заявил, что примет участие в дебатах с действующим президентом Украины 19 апреля.

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