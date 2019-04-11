С какими проблемами сталкиваются участники боевых действий на Донбассе. Новости

Украинским военным в мирной жизни еще сложнее, чем на фронте. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 апреля, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал участник боевых действий на Донбассе Николай Билосвит.

«С мая 2014 года мы пошли в Луганскую область, и мы видели, как проукраинские люди выезжают на мирную Украину, а потом – вынуждены возвращаться, потому что работу еще найти можно, а с жильем – проблемы», – сказал он.

По его словам, с жилищными проблемами столкнулись и участники боевых действий, в частности – из числа переселенцев из Донбасса. «У нас 6 волн мобилизации было. Сейчас многие уволились и остальное количество ребят, которые себя тут, в мирной Украине, не нашли, не смогли реабилитироваться и тут настроиться на мирную жизнь, снова вернулись в армию», – говорит Билосвит.

Он отметил, что с 2014 года в Украине было создано много общественных организаций, которые занимались проблемами реабилитации участников боевых действий, но сложностей еще достаточно.

«Уже и Министерство ветеранов создано, около тысячи общественных организаций в Украине, которые занимаются вопросами АТО… Основной вопрос у наших ребят – устроится на работу. Очень много реформ, но мало, что из них работает. Когда ты, уволившись из армии, имеешь льготы как участник боевых действий, а на работу практически устроиться не можешь, потому что предприниматели, которые тебя берут на работу, не имеют права тебя сократить в первую очередь, должны давать тебе льготный отпуск, больничный – для предпринимателей это не очень», – отмечает ветеран боевых действий.

«Сейчас ребята, которые идут устраиваться на работу, мало кто говорит, что он – участник боевых действий», – добавил украинский военный.