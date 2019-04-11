Сбил женщину: На Луганщине виновник смертельного ДТП проведет за решеткой 7 лет и 6 месяцев. Новости

В Старобельском районе (Луганская обл.) суд приговорил к 7 годам и 6 месяцам тюрьмы водителя, виновного в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) во время которого была смертельно травмирована женщина-пешеход. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В прокуратуре напомнили, что ДТП произошло 26 ноября 2018 года в селе Бутово (Старобельский р-н). По версии следствия, 32-летний житель Старобельского района в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ-2101, ехал без света и сбил женщину-пешехода, которая шла в попутном с автомобилем направлении. От полученных тяжелых травм 53-летняя местная жительница погибла на месте аварии.

Отмечается, что действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).

Во время рассмотрения дела, 10 апреля 2019 года, прокуратура Луганской области настаивала на назначении максимальной меры наказания, а именно: 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года.

Старобельский районный суд Луганской области приговорил виновника ДТП к 7 годам и 6 месяцам за решеткой, с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

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