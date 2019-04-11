Россия готовится к полномасштабной войне в Европе, – Турчинов. Новости

Россия развивает мощную военную инфраструктуру на границе с Украиной и готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе. Первым плацдармом станет Украина. Об этом сегодня, 11 апреля, заявил на форуме в Киеве Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает «Укринформ».

«Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войне в Европе. И, безусловно, первый плацдарм, который они будут пытаться взять – это наша страна», – сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что «эпицентром разрушения паритетов безопасности» в течение последних пяти лет выступает Российская Федерация. Турчинов считает, что наибольшая опасность заключается в том, что «РФ не останавливается на полученных оккупированных территориях».

«Мы видим, как последние годы очень быстро развивается военная инфраструктура вдоль украинской границы», – уточнил он.

Также Турчинов добавил, что Россия вкладывает миллиардные ресурсы в военные инфраструктурные объекты – аэродромы для военной штурмовой авиации, военные базы и базы хранения оружия и техники. «На востоке нашего государства нам противостоит 8 армия Южного округа РФ, на севере – 20 армия Западного округа РФ. И этого россияне считают недостаточно, они держат в резерве 1 танковую армию, 49 и 58 общевойсковые армии – и этого мало. Для обеспечения наступления, которое готовится РФ, будут использоваться 6 и 4 армии воздушно-космических сил. Они расположили вдоль нашей границы 8 ракетных бригад», – пояснил Секретарь СНБО.

По его словам, для наступления на возможном театре военных действий в Украине РФ готовит 4 дивизии и 5 бригад воздушно-десантных войск, 5 бригад и полк морской пехоты. И даже этот ресурс, по мнению Турчинова, РФ считает недостаточным.

Кроме того, Турчинов отметил, что в Южном округе, в частности, началось формирование 6 резервных так называемых казачьих дивизий. «Именно Россия ведет 5 лет войну против нашей страны – оккупация Крыма, оккупация части Донбасса. И, к сожалению, мы не имели ни одного дня, когда бы военная российская машина не проводила боевые действия, военные провокации на территории нашего государства. Фактически ежедневно у нас есть погибшие и раненые военные украинских ВСУ», – резюмировал Турчинов.

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