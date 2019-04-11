В Кременском районе завершается реконструкция врачебной амбулатории. Новости

На Луганщине в Кременском районе завершается реконструкция Кременской городской врачебной амбулатории общей практики – семейной медицины. Ремонт ведется на средства Государственного фонда регионального развития (ГФРР). Об этом сегодня. 11 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Согласно перспективному плану развития территорий Кременского района 2019-2021 годов, для улучшения условий оказания первичной медицинской помощи жителям района в этом году реализуется проект по реконструкции Кременской городской врачебной амбулатории общей практики – семейной медицины.», – говорится в сообщении.

Отмечается, что проект реализуется на средства Государственного фонда регионального развития. Общая стоимость составляет 3820,122 тыс. грн.

Сейчас реконструкция здания и внутренние отделочные работы подходят к концу.