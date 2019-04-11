В Кременском районе завершается реконструкция врачебной амбулатории. Новости

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В Кременском районе завершается реконструкция врачебной амбулатории

11.04.19 19:29dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба ЛугОВГА

 

На Луганщине в Кременском районе завершается реконструкция Кременской городской врачебной амбулатории общей практики – семейной медицины.  Ремонт ведется на средства Государственного фонда регионального развития (ГФРР). Об этом сегодня. 11 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Согласно перспективному плану развития территорий Кременского района 2019-2021 годов, для улучшения условий оказания первичной медицинской помощи жителям района в этом году реализуется проект по реконструкции Кременской городской врачебной амбулатории общей практики – семейной медицины.», – говорится в сообщении.

Отмечается, что проект реализуется на средства Государственного фонда регионального развития. Общая стоимость составляет 3820,122 тыс. грн.

Сейчас реконструкция здания и внутренние отделочные работы подходят к концу.

 

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