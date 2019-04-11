При поддержке Германии: На Донетчине установили 12 систем водоочистки. Новости

В Донецкой области в рамках проекта «Улучшение состояния систем децентрализованного водоснабжения в Волновахском, Никольском, Марьинском и Мангушском районах Донецкой области» установили 12 новых систем водоочистки. Об этом сообщает пресс-служба ADRA Ukraine.

Как уточняется, системы подготовки и очистки воды установлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) совместно с благотворительной организацией АДРА Украины при финансовой поддержке правительства Германии.

Отмечается, что благодаря установке таких систем 7 270 жителей сел Донецкой области получили доступ к питьевой воде.

«Мы установили 12 новых систем водоочистки и 2 отремонтировали и частично заменили оборудования – стоило это 1 900 000 грн. Сумма включает в себя закупку, монтаж и наладку оборудования, а также дальнейшее сервисное обслуживание в течение года, в том числе обеспечение необходимыми расходными материалами и комплектующими», – сказано в сообщении.

По информации пресс-службы организации, системы водоочистки установлены в различных социальных институтах Донбасса, но в основном в учебных заведениях. Питьевую воду в учебных заведениях используют для приготовления пищи для детей, а также школьники свободно берут питьевую воду с собой в классные комнаты и на занятия физической культурой.