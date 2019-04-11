В «Л-ДНР» расхищают средства на оборудование передовых позиций, – ГУР. Новости

На неподконтрольной украинским властям территории (НКТ) Луганской и Донецкой областей командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) проводит «служебное» расследование в связи с обнаруженным хищением средств, предназначенных для инженерного оборудования передовых позиций. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российское оккупационное командование начало комплексную проверку состояния инженерного оборудования районов расположения передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации. Особое внимание уделяется восстановлению после зимнего периода ложных боевых позиций артиллерийских и танковых подразделений», – говорится в сообщении.

В то же время, при сверке на местах, комиссиями выявлено, что часть фотоотчетов, предоставленных руководителями инженерных служб в первом квартале этого года не соответствуют действительности.

Отмечается, что в отчетах были предоставлены фотографии прежних позиций под видом новых, на оборудование которых якобы снова были потрачены выделенные средства.

По данным Минобороны, сейчас командование НВФ проводит служебные расследования по выявленным нарушениям и хищению средств, предназначенных для инженерного оборудования позиций передовых «подразделений» НВФ.