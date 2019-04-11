В Сватово комиссия приняла решения по соцвыплатам переселенцам. Новости

В Сватово (Луганская обл.) состоялось заседание комиссии по рассмотрению вопросов назначения (восстановления) социальных выплат переселенцам. Об этом сообщает пресс-служба Сватовской районной государственной администрации.

«10 апреля под руководством заместителя председателя райгосадминистрации Анны Лемешко состоялось заседание комиссии по рассмотрению вопросов о назначении (восстановлении) социальных выплат внутренне перемещенным лицам», – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, по результатам рассмотрения представления управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) райгосадминистрации комиссией были приняты решения о назначении (восстановлении) социальных выплат 27-ми переселенцам с учетом актов обследования материально-бытовых условий семей.

Также, одному внутренне перемещенному лицу было отказано в назначении ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконными два постановления Кабинета министров Украины, касающиеся проверки наличия ВПЛ по зарегистрированному месту пребывания для получения социальных выплат.