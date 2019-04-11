Ситуация в пунктах пропуска днем 11 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 11 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«Администратор»: «11:50. По состоянию на 11:00 из Горловки чуть почти полная сетка, в Горловку 10 человек, на серой никого, на украинском на выезд никого, из Украины человек 50».

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «10:20. На Марьинском посту в Донецк нет ни людей ни машин. Проехали за 20 минут»;

«Администратор»: «10:22. "Каргилл" – Марьинка. Мои поехали в 5:30, очередь была до туалета, очень большая, подсели в микроавтобус за 150 р. до "нуля", сейчас стоят на "нуле" украинском, тоже большая очередь»;

Наталья: «10:24. "Каргилл" на въезд много машин, +-80»;

«Alyssa»: «11:38. Из Курахово в Донецк сразу на проверку на украинском. Пеших не видно»;

«Alyssa»: «12:07. На "нуле" в Курахово человек 70-100 пеших»;

Виктория: «12:31. На "Каргилле" очередь движется очень медленно, оглянулась назад – конца не видно, перед нами 10 машин. В льготной стоим с 5:30»;

Larysa: «13:24. Итог поездки из Донецк в Курахово: "Каргилл" – 20 часов (ночевали) 1 час – Украина – Марьинка. В сторону Донецка в Марьинке никого, на "Каргилле" – 170 машин. Когда мы выезжали с "Каргилла" 12:20 – очередь на мосту была».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Кот»: «10:44. Еленовка ***а полная в обе стороны. Основная за остановкой, льготы +- 60. Движения практически нет. С 5:20 проехали на машин 10. В Донецк заезда массового не видел»;

Наталья: «11:46. В 11 в Еленовке очередь до церкви»;

Игорь: «13:01. Еленовка. Льгота от поста до второго туалета».

КПВВ «Гнутово»:

«Администратор»: «10:31. В 9 часов стояли в р-не автобусов, в сторону Украины в Гнутово, в 10 уже выехали с блокпоста Гнутово»;

«Администратор»: «12:28. Октябрь – Гнутово. На ДНР основная очередь, в Мариуполь – 95 машин»;

Наталья: «13:43. В Гнутово 30 машин в сторону Украины. Движется очередь».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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