Горели сухая трава и камыш: Спасатели Донетчины за сутки потушили 14 пожаров. Новости

На Донетчине за минувшие сутки, 10 апреля, спасатели ликвидировали 14 пожаров на открытых участках местности. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГУ ГСЧС) в Донецкой области.

«Весеннее потепление, отсутствие осадков и сильный ветер значительно осложняют пожарную обстановку на территории Донецкой области. Для того, чтобы загорелась сухая трава, будет достаточно даже опрометчиво брошенного окурка», – говорится в сообщении.

Так, за прошедшие сутки спасатели потушили 14 пожаров на открытых участках местности, из которых, в 13 случаях на открытой местности горели сухая трава и мусор на площади около 7,5 га. Также, на площади 3 га тушили загоревшийся камыш.

Спасатели призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности в экосистемах и в чрезвычайной ситуации немедленно сообщать в Службу спасения по телефону «101».