На Луганщине суд приговорил к 8 годам тюрьмы «силовика ЛНР». Новости

В Луганской области суд приговорил к 8 годам лишения свободы участника незаконных вооруженных формирований (НВФ), «служившего» в подразделениях силового блока «ЛНР». Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что в ходе расследования и судебного разбирательства выяснилось, что житель. Голубовки (до переименования – Кировск, Кременской р-н) с 2017 года был участником «4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса» и «3-го отделения 1-го взвода механизированной роты 14-го мотострелкового батальона» «народной милиции ЛНР».

«Во время несения службы в подразделениях силового блока террористической организации "ЛНР" боевик препятствовал отпору вооруженной агрессии Российской Федерации на временно оккупированной территории Луганской области. В частности, принимал участие в деятельности на стороне террористов против сил Антитеррористической операции (АТО) и Операции объединенных сил (ООС) на территории населенных пунктов Желобок Попаснянского района и Сентяновке (до переименования – Фрунзе, НКТ*) Славяносербского района», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры злоумышленника задержали в феврале 2019 года вблизи поселка Донецкий (Луганская обл.), где проходит линия соприкосновения с неподконтрольной украинским властям территорией.

Во время досудебного расследования подозреваемый полностью признал свою вину, раскаялся в совершении преступления и способствовал раскрытию деятельности других участников НВФ.

Кременской районный суд признал злоумышленника виновным в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации) и приговорил к 8 годам лишения свободы.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

Читайте также: