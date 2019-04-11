Очередное чудо: Во время обстрела Золотого людей спасли деревья (Фото). Новости

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Очередное чудо: Во время обстрела Золотого людей спасли деревья (Фото)

11.04.19 16:32dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook / Константин Ильченко

Сегодня утром, 11 апреля, прифронтовой город Золотое (Попаснянский р-н, Луганская обл.) в очередной раз был обстрелян незаконными вооруженными формированиями (НВФ). Об этом на своей на своей странице в Facebook сообщил председатель военно-гражданской администрации Золотого и Катериновки Константин Ильченко.

«Деревья спасли людей. Сегодня после восьми часов утра российские войска вновь обстреляли из минометов г. Золотое. Мины попали во двор ул. Горняцкая, 2», – написал он.

По словам главы ВГА, благодаря деревьям, мины сдетонировали, и это спасло людей от возможных трагических последствий. «Очередное чудо», – резюмировал Константин Ильченко.

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