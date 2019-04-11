Справка ВПЛ: Нужно ли переселенцам получать на детей отдельно. Новости

В Украине справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ) зарегистрированным переселенцам нужно получать отдельно и на несовершеннолетних детей. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщают юристы Общественной организации «Донбасс-SOS».
Так, к правозащитникам обращаются переселенцы с вопросом: «Несовершеннолетний ребенок вписан в мою справку ВПЛ. Действительно ли нужно получать отдельную справку на ребенка? Чем это регламентируется?».
Как отмечают правозащитники, это так. «Справку получает каждый член семьи», – говорится в разъяснении.
Так, это предусмотрено п. 6 Постановления Кабинета министров Украины (КМУ) № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», в котором указано, что «Справку получает каждый ребенок, в том числе и тот, который прибыл без сопровождения родителей, законного представителя, а так же ребенок, который родился у внутренне перемещенного лица».
Как сообщалось ранее, КМУ доработал порядок получения справки внутренне ВПЛ несовершеннолетними. Теперь несовершеннолетние дети-переселенцы, получившие паспорт гражданина Украины (выдается с 14-ти лет), смогут самостоятельно обращаться за назначением адресной помощи.
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