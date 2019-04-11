Зарплаты и пенсии военных в Украине: Как менялось денежное обеспечение за время войны на Донбассе (Инфографика). Новости

В начале вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году солдат-стрелок вне зоны Антитеррористической операции (АТО) получал выплату в размере 2 тыс. 341 грн. В первые 2 года конфликта зарплата военнослужащих была на 30% меньше, чем средняя зарплата граждан Украины. По состоянию на 2016 год денежное довольствие военных возросло на 35% по сравнению со средней зарплатой. Как менялись зарплаты и пенсии военнослужащих* за время вооруженного конфликта на Донбассе, изучило «Слово і Діло».

То есть через 2 года эта сумма составляла 7 тыс. грн. и держалась на этом уровне в течение двух лет. С 2018 по 2019 годы зарплаты солдат не из зоны АТО выросли с 9 до 11 тыс. грн (+26,2%).

Те бойцы, которые находились в зоне АТО на второй и третьей линиях обороны, в 2014 году получали 5 тыс. 641 грн. Ощутимый рост выплат на 45% произошел в 2017 году, когда солдаты начали получать 11 тыс. 500 грн. В следующем году выплаты подняли еще на 40% – до 13 тыс. 500 грн. В 2019 году состоялось очередное повышение выплат (+25%) – до 16 тыс. 855 грн.

Солдаты, которые работают на передовой, сначала получали такие же выплаты, как и те, что были на второй и третьей линиях обороны (5 тыс. 641 грн). Ситуация резко изменилась в 2016 году, когда бойцам подняли выплаты почти на 100% – до 11 тыс. 200 грн. В следующем году выплаты выросли на 51,8% и составили 19 тыс. грн, а сейчас солдат-стрелок на первой линии обороны получает 23 тыс. 355 грн в месяц.

Отмечается, что пенсии военнослужащих росли не такими быстрыми темпами. В 2014 году средний размер пенсии военных был даже выше, чем у солдат вне зоны АТО (2 тыс. 563 грн). Следующие 3 года пенсии немного повышались, но не столь существенно. В 2018 году средняя пенсия военного составляла уже 4 тыс. 227 грн (+45,9%). В этом году выплаты подняли еще на 10%, теперь военные в отставке получают около 4 тыс. 682 грн.

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Как сообщалось ранее, с 1 апреля 2019 года увеличили выплаты военнослужащим ВСУ за выполнение ими в марте задач в составе подразделений, участвующих в ООС.

*Информация не полная и относится только к тем военнослужащим, которые подчиняются Министерству обороны.

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