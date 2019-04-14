Задолженность по кредиту: Как переселенцу отменить решение суда и передать дело по месту жительства. Новости

В случае, если у переселенца была задолженность по кредиту и вынесено каким-то судом заочное решение, если переселенец о нем не знал, и зарегистрирован как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) в другом населенном пункте, то решение суда можно отменить, а дело передать на рассмотрение в суд по месту жительства. О том, как это сделать, рассказали в «Адвокатском бюро Елены Прядко».

Так, история дела такова. «Клиент когда-то имел кредит на покупку машины, большую часть его выплатил, осталось совсем немного платежей, но война изменила все. Затем ему стало известно, что банк ликвидирован и он обратился за помощью, чтобы разобраться, что же с его кредитом. В процессе изучения документов клиента мы выяснили, что уже около года назад было принято решение, которым задолженность по кредиту была взыскана солидарно с него и его мамы. Проанализировав решение суда и материалы дела, мы пришли к выводу, что судом был нарушен целый ряд процессуальных и материальных норм законодательства, что однозначно служило основанием для отмены заочного решения. Подготовленное нами заявление клиент направил в суд и суд его удовлетворил, отменил заочное решение», – говорится в сообщении.

Однако, как рассказали правозащитники, банк подал иск по предыдущему месту регистрации ответчика в городе Торезе (после переименования Чистяково, временно неподконтрольная украинской власти территория Донецкой области). «Учитывая, что на сегодня наш клиент является вынужденно перемещенным лицом (переселенцем) и проживает в г. Киев, мы подготовили еще одно заявление о передаче дела в Киев. Ниже приводим наши аргументы, которые вы сможете использовать, если кредитором иск подан не по вашему месту жительства, вы являетесь вынуждено перемещенным лицом и хотите изменить подсудность», – говорится в сообщении.

Итак, в заявлении правозащитники указали следующее.

Ответчики являются ВПЛ, фактическое место проживания / пребывания которых зарегистрировано в городе Киеве, что подтверждается соответствующими справками о постановке на учет ВПЛ (копии прилагаются).

В соответствии со ст. 3 Закона Украины от 11 декабря 2003 года N 1382-IV «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине»: «место жительства – жилье, расположенное на территории административно-территориальной единицы, в котором лицо проживает, а также специализированные социальные учреждения, учреждения социального обслуживания и социальной защиты, военные части, место пребывания – административно-территориальная единица, на территории которой лицо проживает сроком менее 6 месяцев в году».

В соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины от 7 ноября 2014 года N 1085-р «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения» г. Торез Донецкой области относится к населенным пунктам, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

В соответствии со ст. 1 Закона Украины от 20 октября 2014 года N 1706-VII «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц»: «ВПЛ является гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, которое находится на территории Украины на законных основаниях и имеет право на постоянное проживание в Украине, которую заставили оставить или покинуть свое место жительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера... Адресом покинутого места проживания ВПЛ в понимании этого Закона признается адрес места жительства на момент возникновения обстоятельств, указанных в части первой настоящей статьи».

В соответствии со ст. 4 настоящего Закона «1. Факт внутреннего перемещения подтверждается справкой о постановке на учет ВПЛ, действующего бессрочно, кроме случаев, предусмотренных ст. 12 настоящего Закона… Основанием для постановки на учет ВПЛ является проживание на территории, где возникли обстоятельства, указанные в ст. 1 настоящего Закона, на момент их возникновения».

То есть, как отмечается, ответчики являются ВПЛ. Правовое положение таких лиц в настоящее время регулируется Законом Украины от 20 октября 2014 года N 1706-VII «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», согласно которому место пребывания ВПЛ подтверждается справкой о постановке на учет ВПЛ.

«Именно таким образом осуществляется регистрация места пребывания ВПЛ, и именно такая справка является подтверждением места пребывания такого лица в том или ином месте в понимании гражданского процессуального законодательства Украины», – отмечают правозащитники.

Исходя из этого, гражданское дело по иску банка к ответчикам о взыскании задолженности подсудно по месту жительства ответчиков Печерскому районному суду г. Киева. В соответствии со ст. 31 ГПК Украины суд передает дело на рассмотрение другому суду, если дело относится к территориальной юрисдикции (подсудности) другого суда.

«Соблюдение процессуальных норм института подсудности является требованием ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которое гарантирует, что каждый при разрешении спора о его гражданских правах и обязанностях или при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Рассмотрение и разрешение дела неполномочным судом, в частности вследствие нарушения правил определения подведомственности и подсудности дела, может быть основанием для отмены даже правильного по сути решения суда», – объяснили правозащитники.

Кроме того, поездки из г. Киева в г. Бердянск с материальной точки зрения тяжелы для ответчиков, поэтому в целях обеспечения права лиц на справедливый суд, предусмотренного ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, является необходимость передать дело на рассмотрение в суд по месту жительства ответчика, поскольку они будут иметь реальную возможность воспользоваться своими процессуальными правами в полной мере.

Также правозащитники отметили, что ответчик также находится в Киеве, следовательно, передача дела в Печерский районный суд. Киева будет отвечать и его интересам.

Согласно ч. 9 ст. 187 ГПК Украины, если по результатам полученной судом информации будет установлено, что дело не подсудно этому суду, суд направляет дело по подсудности в порядке, установленном ст. 31 настоящего Кодекса.

«Таким образом, учитывая, что ответчики по делу являются ВПЛ, имеют зарегистрированное в установленном законом порядке место пребывания в г. Киеве, по которому действительно проживают, мы попросили передать дело в Печерский суд г. Киева и судом наше заявление было удовлетворено», – подытожили в адвокатском бюро.