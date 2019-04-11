По плану и вне его: Как проходит разминирование в Донецкой области. Новости

На Донетчине с начала 2019 года были выявлены почти 3 тыс. взрывоопасных предмета. Об этом рассказал начальник части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Константин Апальков.

«С начала года у нас было 334 вызова, во время которых выявлено 2914 взрывоопасных предметов, проверено и очищено 137 га территорий», – сказал он.

По его словам, разминирование территорий зависит от нескольких факторов. «У нас есть годовой план, в котором запланировано разминирование определенных территорий, которые определены по результатам нетехнического обследования – это опрос местного населения, глав сельских советов, фермеров. Если люди говорят, что территории могут быть загрязнены, мы их включаем в годовой план и работаем в плановом порядке», – отмечает Апальков.

«Также мы работаем во внеплановом порядке – по обращениям предприятий, организаций и граждан», – добавил представитель ГСЧС.

Как сообщалось ранее, в этом году на Донетчине от взрывоопасных предметов пострадали 12 человек, из них трое – погибли.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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