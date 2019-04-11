В «ДНР» горела квартира, пострадала женщина. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке на пожаре пострадала женщина. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», пожар произошел 10 апреля в квартире на 4-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Артема в Киевском районе Донецка. В результате пожара пострадала женщина 1952 года рождения, которая была госпитализирована.

Всего же за сутки в «ДНР», как уверяют в «МЧС», произошло 46 пожаров, из них 28 – загорание сухой растительности.

Напомним, днем 7 марта в центре Донецка горел пассажирский автобус.

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