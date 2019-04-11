«Шахтер» – «Заря»: Открытая тренировка (Фото). Новости

«Горняки» завершают подготовку к матчу 24-го тура УПЛ с луганской «Зарей», сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

11 апреля «оранжево-черные» провели тренировку в загородном комплексе «Святошин». Первые 15 минут были открытыми для представителей СМИ. Журналисты понаблюдали за подготовкой команды к встрече с принципиальным соперником и пообщались с защитниками Сергеем Кривцовым и Давидом Хочолавой.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»

Предстоящий поединок из-за дисквалификаций пропустят Алан Патрик и Жуниор Мораес. Марлос продолжает курс реабилитации после операции, перенесенной несколько дней назад.

Утром 12 апреля у «горняков» запланирована предыгровая тренировка, а вечером – вылет в Харьков.

Напомним, матч «Шахтер» – «Заря» состоится 13 апреля на ОСК «Металлист». Начало в 17:00.