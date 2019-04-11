На Донетчине разрабатывают комплекс мер для обеспечения стабильного водоснабжения, – МинВОТ. Новости

В Донецкой области разрабатывают комплекс мер для обеспечения стабильного водоснабжения на всей территории области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Как сообщается, канал Северский Донец-Донбасс – это основная водная артерия восточной части Украины. Общая протяженность канала – 131,6 км. Для обеспечения надлежащего качества воды в канал Северский Донец-Донбасс периодически закачивается от 10 до 30 млн кубических метров воды из Днепра. Начальный участок магистрального канала Северский Донец-Донбасс длиной 9 км – Самотечный. Он расположен в пойме реки Северский Донец и его притоки – реки Казенный Торец. Далее воду подают насосными станциями в 4 подъема на высоту до 200 м.

Централизованное водоснабжение и водоотвод 289 населенных пунктов Донецкой области, а это 3,74 млн человек, обеспечивает Коммунальное предприятие «Компания "Вода Донбасса"». Большую часть воды, которую «Вода Донбасса» поставляет на Донетчину, потребляют временно неподконтрольные украинской власти территории. «Но из-за непоступления оплаты за водоснабжение с временно оккупированных территорий предприятие имеет серьезные убытки и задолженность за электроэнергию почти 3 млрд грн», – отмечают в ведомстве.

В конце 2017 года правительство Украины помогло сократить задолженность. 1,8 млрд грн государственной поддержки было выделено для погашения долга за электроэнергию. «В прошлом году представители оккупационных администраций начали процесс захвата имущества водоканалов, которые получают воду у КП "Вода Донбасса". В результате незаконных действий России на Донбассе 3,7 млн человек на всей территории Донецкой области могут остаться без воды», – сообщают в МинВОТ.

Как отмечается, для обеспечения гуманитарных потребностей населения необходимо, чтобы работала вся система водоснабжения. Среди примеров успешного решения проблемы – опыт Луганщины. «В рамках Минских соглашений был найден механизм оплаты с оккупированной части Луганской области за услуги водоснабжения. Совместными усилиями МинВОТ, Луганской областной ВГА и КП "Попаснянский районный водоканал" удалось восстановить предприятие, которое было повреждено во время боевых действий, и обеспечить население области по обе стороны от линии разграничения качественным и стабильным водоснабжением», – рассказали в ведомстве.

Как заявил глава МинВОТ Вадим Черныш, главная цель – чтобы люди по обе стороны линии разграничения потребляли качественную воду, ведь вода является одной из первоочередных гуманитарных потребностей. «Украина придерживается норм международного гуманитарного права и демонстрирует универсальные европейские ценности, заботится о своих гражданах, где бы они ни проживали», – сказал Черныш.

Напомним, на неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области значительно ухудшилось качество поверхностных вод. По мнению Черныша, попытки «ДНР» «национализировать» КП «Вода Донбасса» могут привести к полной остановке водоснабжения региона.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области объекты водоснабжения и водоотведения КП «Компания «Вода Донбасса» хотят «национализировать».

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