Обстрел Золотого: В полиции рассказали о последствиях (Фото). Новости

В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ) прифронтового города Золотое (Попаснянский р-н, Луганская обл.), который произошел сегодня, 11 апреля, был поврежден частный дом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«Сегодня, в 9 утра, во время обстрела территории, подконтрольной украинской власти, с оккупированной боевиками территории, а именно г. Первомайска, поврежден частный дом по улице Нижнедачная г. Золотое», – написала она.

По данным Погукай, пострадавших среди мирных жителей нет.

Сотрудниками следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции при осмотре места происшествия было установлено, что повреждения дома и хозяйственных сооружений, а именно: крыша, окна и двери, произошло в результате прямого попадания снаряда, вероятно с миномета калибром 82 мм.

Правоохранителями решается вопрос о внесении данного факта к Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК Украины (Террористический акт).

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