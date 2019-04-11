На Донетчине будут судить виновника смертельного ДТП. Новости

На Донетчине обвиняемому в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека, грозит до 10 лет заключения. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Прокуратурой Донецкой области в Красноармейский районный суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК Украины», – говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что 14 декабря 2018 года 24-летний житель г. Покровска, действуя в нарушение Правил дорожного движения Украины, будучи лишенным права управления транспортом, находился за рулем автомобиля марки «ВАЗ-2108». В результате превышения скорости, водитель вблизи пешеходного перехода сбил двух человек. В результате ДТП мужчины 23 и 27 лет погибли на месте, а правонарушитель, чтобы избежать ответственности, убежал и спрятал машину со следами аварии в другом населенном пункте.

«Проведенными розыскными мероприятиями местонахождение лица и транспортного средства установлены. По ходатайству прокуратуры Приморский районный суд г. Мариуполя избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Сейчас досудебное расследование завершено. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет», – проинформировали в прокуратуре.