Сезон открыт: Житель Дружковки пострадал от укуса клещом. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) на прошлой неделе местный житель пострадал от укуса клещом, которого «подцепил» за территорией города. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщила директор Дружковского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Марианна Супрун.

По ее словам, период с апреля по октябрь традиционно считается сезоном активности клещей. С наступлением тепла люди чаще выбираются на природу и нередко привозят домой не только массу впечатлений о хорошем отдыхе, но еще и клещей, присосавшихся к открытым участкам тела.

Первые случаи укусов клещами уже зарегистрированы среди жителей Дружковки. «Обращаю внимание жителей Дружковки на то, что благоприятные погодные условия способствуют распространению клещей. В связи с этим выход на природу должен быть осознанным в плане подбора одежды, подходящей для безопасного времяпровождения», – отметила Марианна Супрун.

Она напомнила, что клещи являются переносчиками таких опасных заболеваний, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма (клещевой боррелиоз). Собираясь на природу, необходимо позаботится о правильном выборе одежды. Если избежать укуса все же не удалось, то лучше отправиться в лечебное учреждение, где медицинская помощь будет оказана на должном уровне.

Источник: Дружковка на ладонях

Читайте также: