В Донецке в шахте горняк получил тяжелые травмы. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке в шахте тяжелые травмы получил горняк. Об этом сегодня, 11 апреля, информирует пресс-центр «МЧС ДНР».

Авария произошла 10 апреля на шахте им. Скочинского в Кировском районе Донецка. «Околоствольный двор горизонта 1 200 м – травматизм на производстве. Выпавшим куском породы получил травму головы и плеча электрослесарь 1990 года рождения», – сообщают в «ДНР».

Там добавляют, что пострадавшему была оказана медицинская помощь, горняк транспортирован в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, на шахте Скочинского обрушился мост.

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