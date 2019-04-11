Россия тратит более $4 миллиардов в год на содержание Крыма и «Л-ДНР». Новости

Россия тратит на содержание аннексированного Крыма и неподконтрольного украинской власти Донбасса более $4 млрд в год. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Россия сегодня делает хорошую мину при плохой игре из-за цены, которую теряет Россия в следствие санкций. Помните разговор о том, что санкции не эффективны? Сегодня абсолютно независимое агентство Bloomberg сказало, что Россия потеряла $150 млрд, или 10% своего валового внутреннего продукта исключительно из-за санкций, из-за профессиональных действий украинской власти. Сегодня дополнительные расходы, которые тратит РФ на оккупационные режимы в Крыму и на Донбассе, составляют примерно более $4 млрд в год, что при текущей ситуации для России является тяжелым бременем», – заявил Порошенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радіо НВ»