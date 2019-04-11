Без «акциза»: В «ЛНР» у сельского жителя из-за сигарет изъяли авто (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Краснодоне (после переименования – Сорокино, Луганская обл.) 9 апреля задержали автомобиль марки «ВАЗ-21063», в котором обнаружили партию табачных изделий. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба «прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что автомобилем управлял житель c. Нижняя Герасимовка. «В ходе осмотра в салоне указанного автомобиля обнаружены табачные изделия в количестве 5 тыс. пачек сигарет марки Marlboro, не оклеенные марками акцизного налога, установленного образца ЛНР и без наличия документов, подтверждающих их происхождение», – говорится в сообщении.

«По результатам проверки табачные изделия в количестве 5 тыс. пачек сигарет, а также автомобиль марки "ВАЗ" изъяты из незаконного оборота», – заявили в «прокуратуре ЛНР».