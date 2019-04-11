На Донбассе задержали 6 человек, подозреваемых в связях с НВФ. Новости

За минувшие сутки, 10 апреля, правоохранители, несущие службу на Донбассе, задержали 6 человек, которых подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях (НВФ). Об этом сегодня, 11 апреля, в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов.

«В течение суток представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил прекратили 523 правонарушения административного характера. Были выявлены и доставлены в следственные органы шесть граждан, подозреваемые в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации», – сообщил Жуганов.

Представитель пресс-центра также проинформировал, что в районе проведения операции Объединенных сил правоохранителями раскрыто 60 преступлений, 10 из которых связаны с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Из незаконного оборота изъят артиллерийский снаряд, ручной противотанковый гранатомет, пять гранат, четыре тротиловые шашки, около двух сотен патронов различных калибров.