Жителям поселка Невельское на линии соприкосновения негде купить хлеб, – МККК. Новости

В поселке Невельское (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.), который находится почти на самой линии соприкосновения, жителям негде купить хлеб. Единственный на поселок магазин уже давно не работает. Об этом сегодня, 11 апреля, рассказали в пресс-службе Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине.

Так, за покупками приходится ездить в ближайший город автобусом, который курсирует два раза в месяц. Некоторые жители выпекают хлеб сами.

По информации МККК, сейчас в Невельском проживает около 40 человек. А до вооруженного конфликта, как вспоминают местные, жителей было в 10 раз больше.

Пустое помещение магазина стало местом для собраний громады. «В конце марта мы встретились здесь с жителями Невельского, чтобы вместе обсудить причины их проблем и совместно найти необходимые решения. Ранее МККК помог им покрыть расходы на обогрев помещений зимой. На этот раз мы предложили присоединиться к нашей грантовой программе, в рамках которой поддерживаем инициативы, которые могут приносить доход», – говорится в сообщении.

В организации отмечают, что сейчас жители поселка полагаются на собственные хозяйства.

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