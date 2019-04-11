Вооружение и военная техника: В Украине предусмотрено 11,5 млрд грн на 2019 год. Новости

В Украине на закупку и модернизацию вооружения и военной техники в 2019 году предусмотрено 11,5 млрд грн. Об этом сегодня, 11 апреля, заявил заместитель директора департамента финансов Министерства обороны Украины Сергей Винник во время брифинга для журналистов в Киеве, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, оснащение войск современными образцами вооружения и военной техники является «одним из бесспорных приоритетов в развитии Вооруженных сил Украины».
Как сообщил Винник, в 2018 году благодаря выделенному финансовому ресурсу на эти цели были существенно улучшены качественные характеристики отдельных образцов ракетно-артиллерийского вооружения украинского производства, что подтверждено недавно проведенными испытаниями. По его словам, в 2019 году эта работа продолжится. В частности, планируется дальнейшее совершенствование этого вооружения, его серийное производство и закупка для нужд ВСУ.
Так, по данным Винника, в этом году на закупку и модернизацию вооружения и военной техники под выделенный ресурс в размере 11,5 млрд грн планируется поставить для нужд обороны более 800 единиц автомобильной техники, 600 единиц техники связи, более 270 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, более 200 единиц бронетанкового вооружения и техники, 3000 единиц стрелкового вооружения, а также другого вооружения и военной техники.
«Кроме того, в интересах ВСУ запланировано проведение 20 опытно-конструкторских работ», – сообщил Сергей Винник.
Он добавил, что в текущем году под выделенный ресурс в размере 4 млрд грн планируется отремонтировать более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники.
Как сообщалось ранее, в Украине за 3 года увеличили финансирование оборонно-промышленного комплекса (ОПУ) в более чем 100 раз.
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