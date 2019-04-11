Почти 20 тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку по стандартам НАТО, – Полторак. Новости

Почти 20 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли военную подготовку по стандартам Североатлантического Альянса (НАТО). Об этом сегодня, 11 апреля, в рамках своего выступления на 12-м «Киевском форуме» сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба ведомства.

«Сегодня мы с моим коллегой – министром охраны края Литовской Республики, подписали Меморандум о постоянном нахождении специалистов Литвы в Украине для того, чтобы проводить совместные тренировки и обучения. Так, благодаря нашим партнерам по НАТО, у нас на постоянной основе находятся специалисты из США, Великобритании, Литвы и другие специалисты, которые помогают нам готовить высококвалифицированных военных. Такую военную подготовку, по стандартам Альянса, прошло почти 20 тысяч военнослужащих ВСУ», – сказал он.

При этом министр обороны Украины отметил, что численность учений, которые ВСУ проводят совместно с партнерами Альянса, увеличилась в десятки раз. «Большим достижением нашей совместимости является наша общая литовско-польско-украинская бригада имени Великого гетмана Константина Острожского, где сегодня руководитель бригады – полковник ВСУ. Где мы проверяем наш курс, сверяем нашу совместимость, проверяем наши возможности, проверяем, в том числе, каким курсом мы идем», – сообщил Полторак.

Он отметил, что во время совместных учений проводятся тренировки личного состава. «Мы движемся вперед в вопросах связанных с совместимостью, у нас сегодня есть возможность проводить совместные учения в наших учебных центрах с нашими партнерами из США, Литвы, Великобритании. На одной обстановке с едиными задачами по единому замыслу, и это очень эффективно», – заявил министр обороны Украины.

Также Полторак отметил, что сегодня в Украине оружие, которое разрабатывается или закупается, «абсолютно интегрировано в стандарты Альянса». В частности, ракетный комплекс тоже полностью интегрирован по стандартами Альянса.

Напомним, как сообщил президент Украины Петр Порошенко, в 2020 году ВСУ будут способны действовать полностью по стандартам НАТО.

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